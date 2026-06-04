Які ціни на дитячі товари для активного відпочинку у Харкові

З настанням шкільних канікул і теплої погоди зріс попит на цю групу товарів, повідомляє Департамент адміністративних послуг і споживчого ринку.

Дитячі товари для активного відпочинку можна придбати в спеціалізованих магазинах, на ринках і у відділах супермаркетів.

Набір іграшок для пісочниці коштує від 35 грн, надувний м’яч – від 50 грн, надувні кола – від 80 грн, нарукавники для плавання – від 90 грн, набір для бадмінтону – від 200 грн, підвісні гойдалки – від 300 грн.

Ціни на надувні басейни діаметром 60 см стартують від 200 грн, діаметром 147 см – від 600 грн, дитячі пісочниці коштують від 900 грн, а батути – від 1,8 тис. грн.