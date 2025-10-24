Live
  • Пт 24.10.2025
Коли і на скільки діти в Харкові підуть на шкільні канікули – Терехов

Записано 15:39   24.10.2025
Вікторія Яковенко
Осінні канікули в харківських школах розпочнуть вже з понеділка, 27 жовтня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону. Завершиться відпочинок для дітей 2 листопада.

Міський голова зазначив, що поки не розглядають сценарії подовження канікул.

Крім цього, Терехов розповів, що в місті вже працюють сім підземних шкіл. І додав: ще три таких укриття планують відкрити на початку наступного року. Також 16 станцій метрополітену переобладнали під навчальний процес.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 22 жовтня Харківська міськрада повідомляла, що ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у місті за підтримки міста-побратима Нюрнберг. Локація зможе приймати понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.

Читайте також: Харківський зоопарк змінює режим роботи: коли можна буде гуляти

Автор: Вікторія Яковенко
Коли і на скільки діти в Харкові підуть на шкільні канікули – Терехов
24.10.2025, 15:39
