Коли і на скільки діти в Харкові підуть на шкільні канікули – Терехов
Осінні канікули в харківських школах розпочнуть вже з понеділка, 27 жовтня, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону. Завершиться відпочинок для дітей 2 листопада.
Міський голова зазначив, що поки не розглядають сценарії подовження канікул.
Крім цього, Терехов розповів, що в місті вже працюють сім підземних шкіл. І додав: ще три таких укриття планують відкрити на початку наступного року. Також 16 станцій метрополітену переобладнали під навчальний процес.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 22 жовтня Харківська міськрада повідомляла, що ще одне сертифіковане протирадіаційне укриття з’явилось у місті за підтримки міста-побратима Нюрнберг. Локація зможе приймати понад 250 учнів початкової, середньої та старшої школи у дві зміни.
