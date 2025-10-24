Live
Харківський зоопарк змінює режим роботи: коли можна буде гуляти

Суспільство 10:57   24.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківський зоопарк змінює режим роботи: коли можна буде гуляти

У зв’язку із переходом на зимовий час з 28 жовтня Харківський зоопарк змінює режим роботи. 

Таким чином, він буде відкритий з 09:00 до 16:00 на вхід. При цьому гуляти по території можна буде до 17:00.

Зоосад працює з вівторка до п’ятниці. Понеділок – вихідний.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що в саду Шевченка почали готувати клумби навколо пам’ятника Кобзарю до холодів. Озеленювачі видаляють однорічні рослини, вирівнюють ґрунт. Замість квітів довкола пам’ятника комунальники викладають різнокольорові візерунки з кори. А до цього на зимівлю до зоопарку з Центрального парку Харкова перевезли лебедів. Фахівці-зоологи виловили птахів та випустять їх на великому озері серед інших птахів. А водоймище в парку починають готувати до морозів. Там планують спустити воду, демонтувати фонтан. А прибережні рослини вивезуть на зберігання.

Читайте також: Чи є моніторинговий телеграм-канал у мерії Харкова і як їй допомагає TLk

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
