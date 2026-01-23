«Пункти незламності» для котів і птахів облаштовують у Харкові через морози 📹

Поки країна продовжує потерпати від морозів та російських обстрілів, деякі харків’яни думають не тільки про те, як зігрітися самим, а й про те, як допомагати тваринкам. Мешканка Салтівки Єлизавета Лисенко робить “будиночки незламності” для котів. Але допомоги потребують не тільки мурчики. Яких птахів у місті варто підгодовувати, а яких ні, а також як зробити найпростішу годівницю – у репортажі МГ «Об’єктив».

Відео, на якому Єлизавета демонструє “будиночок незламності” для котів власного виробництва, раніше облетіло соцмережі. Кореспондентці МГ «Об’єктив» дівчина показала один із таких будиночків на Салтівці. Жодного пухнастого відвідувача чи мешканця Єлизавета там поки що не бачила. Але поруч із будиночком коти харчуються – дівчина щовечора підливає їм гарячу воду та насипає сухий корм.

Ще два будиночки, які Єлизавета виготовила на замовлення волонтерки, мурчики заселили одразу ж, як тільки їх встановили. Але там вже був котячий житловий комплекс. І він у Салтівському районі не один.



Єлизавета Лисенко, харків’янка

Мешканці цього будинку проявили ініціативу і зробили такий невеличкий комплекс для котів. Вони тут годуються, живуть. Їм тут тепло і затишно.

Аби показати свою технологію, дівчина запрошує в гості.

Єлизавета Лисенко, харків’янка

У нас є можливість погрітися на соломці, у нас є можливість підзарядитися смачним вологим кормом і теплою водичкою. Як має бути у звичайному “пункті незламності”.

Єлизавета ділиться: модель брала не з інтернету. До питання підійшли творчо. Конструкцію вигадав свекор дівчини й зробив пару тестових будиночків. А коли вдарили морози, ідею підхопила Єлизавета.

Єлизавета Лисенко, харків’янка

Світла вчора не було десять годин. У принципі прохолодно вдома, але ми якось справляємось. Я в принципі люблю тварин. У мене є котик, собачка. Я розумію, що як мені холодно, так само і їм холодно. Особливо, якщо на вулиці -17, -20 вночі.

Цього чорного красеня Єлизавета взяла з вулиці ще кошеням. Тепер Джастін здійснює будівельний контроль. Доми зводять панельні. На один йде два листи пінополістиролу товщиною три-чотири сантиметри.

Єлизавета Лисенко, харків’янка

Ріжемо пінополістирол, скріплюємо його клеєм “Дракон”, закріплюємо конструкцію зубочистками. Зубочистки будуть тримати конструкцію, поки клей схоплюється. Якщо у нас є якісь шовчики, якісь зазорчики – ми все це діло запінюємо. Але ми беремо піну-клей. Штанина слугуватиме захистом від вітру. Ми її прикріпимо до аварійного виходу. Він потрібен на випадок, якщо прийде собака або якісь недоброзичливці.

Єлизавета на цей час зробила чотири будиночки. Собівартість кожного оцінює у 300 гривень. Грошима допомогли друзі. Попри те, що вже на старті з’явилося замовлення від волонтерки, ставити виробництво на потік дівчина не планує. Це лишатиметься хобі.

Але не тільки мурчики потребують допомоги.

Євген Кіося, завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку

От над нами наш клієнт щойно пролетів. Велика синиця. Якраз під час зими чутно їхні співи. І це найбільш поширений у нас вид птахів. Горобців колись було дуже багато. Їх було більше, ніж голубів, більше, ніж інших видів птахів. Зараз горобців стало менше.

Саме синиць, горобців та повзиків необхідно підгодовувати взимку, говорить Кіося.

Євген Кіося, завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку

У чому є проблема з птахами взимку? Не в тому, що вони у принципі замерзають. Тобто ці птахи, які лишаються у нас зимувати, вони, умовно кажучи, розуміють, що буде зима. Якщо птах не знаходить собі протягом дня їжу, а це маленький птах, він дуже швидко остигає, швидше, ніж великий, то він дійсно буквально за добу, за дві вже може замерзнути.

Годівниця. Якщо є час і натхнення, або ж бажання розважити дитину, можна зробити щось складне. Але птахам байдуже, наскільки годівниця красива.

Євген Кіося, завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку

Отаку найпростішу функціональну годівницю можна зробити з того, що є в домі зараз у будь-якої сучасної людини. Це або використаний пакет з-під соку, оцей тетрапак, або порожня баклажка з-під мінералки. Ми вирізаємо тут, ближче до низу, невеличкий отвір або краще декілька отворів, засипаємо туди те, що треба засипати, і, власне, птахи його звідти дістають.

Чого класти в годівницю точно Не треба. По-перше, солоне – сало, горішки чи насіння, надлишок солі може призвести до загибелі птаха. Також, за словами біолога, їм не потрібні цукерки, хліб та смажене.

Євген Кіося, завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку

Що тут є? Тут є просо, овес, насіння соняшника, арахіс. Якесь ще інше насіння може там бути. друге, птахи взимку полюбляють жир, ціниться особливо. Тому їм можна підвісити просто шматочок сала, а можна їм скатати, наприклад, зі смальцю якусь таку кульку, куди додати зерно і цю кульку з салом і зерном теж, відповідно, підвісити.

Але не всіх птахів варто підгодовувати, стверджує Кіося. Особливо наголошує на голубах.

Євген Кіося, завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку

Це не дикі птахи, це здичавілі домашні птахи. Ми самі їх розвели, і збільшувати їхню чисельність у місті, я вважаю, недоцільним. Також не потребують нашої допомоги великі воронові птахи. Тобто ворони, галки, сороки, круки. Ці всі птахи можуть знайти собі їжу, добути її самостійно.

Хоча згідно з прогнозом наступний тиждень розпочнеться з відлиги, морози ще можуть повернутися. Та й не тільки в них справа, тому маленькі птахи потребують підгодівлі аж до весни.