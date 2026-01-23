«Пункти незламності» для котов и птиц обустраивают в Харькове из-за морозов 📹

Пока страна продолжает страдать от морозов и российских обстрелов, некоторые харьковчане думают не только о том, как согреться самим, но и о том, как помогать животным. Жительница Салтовки Елизавета Лысенко делает «будиночки незламності» для котов. Но в помощи нуждаются не только мурлыки. Каких птиц в городе стоит подкармливать, а каких нет, а также как сделать самую простую кормушку — в репортаже МГ «Объектив».

Видео, на котором Елизавета демонстрирует «будиночок незламності» для котов собственного производства, ранее облетело соцсети. Корреспонденту МГ «Объектив» девушка показала один из таких домиков на Салтовке. Ни одного пушистого посетителя или жителя Елизавета там пока не видела. Но рядом с домиком котики питаются — девушка каждый вечер подливает им горячую воду и насыпает сухой корм.

Еще два домика, которые Елизавета изготовила по заказу волонтера, пушистики заселили сразу же, как только их установили. Но там уже был кошачий жилой комплекс. И он в Салтовском районе не единственный.

Елизавета Лысенко, харьковчанка

Жильцы этого дома проявили инициативу и сделали такой небольшой комплекс для кошек. Они здесь кормятся, живут. Им здесь тепло и уютно.

Чтобы показать свою технологию, девушка приглашает к себе в гости.

Елизавета Лысенко, харьковчанка

У нас есть возможность погреться на соломке, у нас есть возможность подзарядиться вкусным влажным кормом и теплой водичкой. Как должно быть в обычном «пункті незламності».

Елизавета делится: модель брала не из интернета. К вопросу подошли творчески. Конструкцию придумал свекор девушки и сделал пару тестовых домиков. А когда ударили морозы, идею подхватила Елизавета.

Елизавета Лысенко, харьковчанка

Света вчера не было десять часов. В принципе прохладно дома, но мы как-то справляемся. Я в принципе люблю животных. У меня есть котик, собачка. Я понимаю, что если мне холодно, то и им холодно. Особенно, если на улице -17, -20 ночью.

Этого черного красавца Елизавета взяла с улицы еще котенком. Теперь Джастин осуществляет строительный контроль. Дома возводят панельные. На один уходит два листа пенополистирола толщиной три-четыре сантиметра.

Елизавета Лысенко, харьковчанка

Режем пенополистирол, скрепляем его клеем «Дракон», закрепляем конструкцию зубочистками. Зубочистки будут держать конструкцию, пока клей схватывается. Если у нас есть какие-то шовчики, какие-то зазорчики — мы все это дело запечатываем. Но и мы берем пену-клей. Штанина будет служить защитой от ветра. Мы ее прикрепим к аварийному выходу. Он нужен на случай, если придет собака или какие-то недоброжелатели.

Елизавета на данный момент сделала четыре домика. Себестоимость каждого оценивает в 300 гривен. Деньгами помогли друзья. Несмотря на то, что уже на старте появился заказ от волонтера, ставить производство на поток девушка не планирует. Это останется хобби.

Но не только котики нуждаются в помощи.

Евгений Киося, заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка

Вот над нами только что пролетел наш клиент. Большая синица. Именно зимой слышно их пение. И это самый распространенный у нас вид птиц. Воробьев когда-то было очень много. Их было больше, чем голубей. Больше, чем других видов птиц. Сейчас воробьев стало меньше.

Именно синиц, воробьев и ползунов необходимо подкармливать зимой, говорит Киося.

Евгений Киося, заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка

В чем проблема с птицами зимой? Не в том, что они в принципе замерзают. То есть эти птицы, которые остаются у нас зимовать, они, условно говоря, понимают, что будет зима. Если птица не находит себе в течение дня пищу, а это маленькая птица, она очень быстро остывает, быстрее, чем большая, то она действительно буквально за сутки, за двое суток уже может замерзнуть.

Кормушка. Если есть время и вдохновение или же желание развлечь ребенка, можно сделать что-то сложное. Но птицам все равно, насколько кормушка красивая.

Евгений Киося, заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка

Такую простейшую функциональную кормушку можно сделать из того, что есть в доме сейчас у любого современного человека. Это либо использованный пакет из-под сока, этот тетрапак, либо пустая бутылка из-под минералки. Мы вырезаем здесь, ближе к низу, небольшое отверстие или лучше несколько отверстий, засыпаем туда то, что нужно засыпать, и, собственно, птицы его оттуда достают.

Чего точно не нужно класть в кормушку. Во-первых, соленое — сало, орешки или семечки, избыток соли может привести к гибели птиц. Также, по словам биолога, им не нужны конфеты, хлеб и жареное.

Евгений Киося, заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка

Что здесь есть? Здесь есть просо, овес, семена подсолнечника, арахис. Какие-то еще семена могут там быть. Во-вторых, птицы зимой любят жир, он ценится особенно. Поэтому им можно подвесить просто кусочек сала, а можно им скатать, например, из смальца какой-нибудь шарик, куда добавить зерно, и этот шарик с салом и зерном тоже, соответственно, подвесить.

Но не всех птиц стоит подкармливать, утверждает Киося. Особенно, подчеркивает, голубей.

Евгений Киося, заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка

Это не дикие птицы, это одичавшие домашние птицы. Мы сами их развели, и увеличивать их численность в городе, я считаю, нецелесообразно. Также не нуждаются в нашей помощи крупные вороные птицы. То есть вороны, галки, сороки, вороны. Все эти птицы могут найти себе пищу, добыть ее самостоятельно.

Хотя согласно прогнозу следующая неделя начнется с оттепели, морозы еще могут вернуться. Да и не только в них дело, поэтому маленькие птицы нуждаются в подкормке вплоть до весны.