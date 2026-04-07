Летели не один км: животных на Харьковщине спасли с помощью БпЛА (видео)
Об уникальном случае на Купянском направлении рассказали в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.
«Когда дрон, выполнив свою работу, должен был возвращаться назад, наши побратимы решили его использовать для спасения кота и собаки из очень опасной местности на передовой. Ушастохвостый груз был надежно упакован и преодолел в воздухе не один километр», — отметили воины.
Спасательная миссия прошла удачно. Животные оправились от «перелета» и имеют хороший аппетит, говорят в бригаде.
Видео: 14 ОМБ имени князя Романа Великого
Напомним, 26 марта двух собак спасли на пожаре в Харькове. Прессслужба ГСЧС проинформировала: горел частный дом в Новобаварском районе. С огня спасатели вынесли четырехлапых Бима и Боцмана. Они были в критическом состоянии, получив отравление угарным газом. Собак передали специалистам КП «Центр обращения с животными». Там отметили: ветеринары срочно осмотрели пациентов. Они в сильном стрессе и очень заброшенном состоянии.
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 13:06;