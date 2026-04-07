Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)
Про унікальний випадок на Куп’янському напрямку розповіли в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
«Коли дрон, виконавши свою роботу, мав повертатися назад, наші побратими вирішили його використати для порятунку кота і собаки з дуже небезпечної місцевості на передовій. Вухатохвостатий вантаж був надійно упакований і подолав в повітрі не один кілометр», – зазначили воїни.
Рятувальна місія пройшла успішно. Тварини оговталися від «перельоту» і мають гарний апетит, кажуть у бригаді.
Відео: 14 ОМБ імені князя Романа Великого
Нагадаємо, 26 березня двох собак врятували на пожежі в Харкові. Пресслужба ДСНС поінформувала: горів приватний будинок у Новобаварському районі. З вогню рятувальники винесли чотирилапих Біма та Боцмана. Вони були в критичному стані, отримавши отруєння чадним газом. Собак передали спеціалістам КП «Центр поводження з тваринами». Там відзначили: ветеринари терміново оглянули пацієнтів. Вони в сильному стресі та дуже занедбаному стані.
Читайте також: Де у Харкові вже розпустилися тюльпани (фото)
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: воїни, врятували, животні, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 13:06;