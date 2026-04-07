Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)

Про унікальний випадок на Куп’янському напрямку розповіли в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

«Коли дрон, виконавши свою роботу, мав повертатися назад, наші побратими вирішили його використати для порятунку кота і собаки з дуже небезпечної місцевості на передовій. Вухатохвостатий вантаж був надійно упакований і подолав в повітрі не один кілометр», – зазначили воїни.

Рятувальна місія пройшла успішно. Тварини оговталися від «перельоту» і мають гарний апетит, кажуть у бригаді.

Відео: 14 ОМБ імені князя Романа Великого

