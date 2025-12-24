Без подарунків не залишаться: Санта везе презенти на позиції ЗСУ (відео)

Новогоднее видео с подарками для украинских защитников опубликовала 92 ОШБр имени Ивана Серко.

“Санта везе подарунки на позиції нашим хлопцям”, – підписали відео.

Відео: 92 ОШБр ім. Івана Сірка

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що різдвяна зірка засяє над Харковом, 24 грудня, о 16:15. Точний час повідомило астрономічне видання “Universe space tech”. Цього року першою на горизонті з’явиться Капелла у сузір’ї Візничого. Її буде видно незадовго після заходу Сонця. Небо на Святвечір у Харкові обіцяє бути ясним, прогнозують у Регіональному центрі з гідрометеорології. На Харківщині встановиться мороз до 10 градусів удень. А от значного снігу не обіцяють. Метеорологи опублікували дані щодо опадів на Різдво та Новий рік за останні 30 років у Харківській області. Згідно з ними, найбільше сніжить на Святвечір, а найменше – 31 грудня. Однак із роками снігових свят загалом стає дедалі менше.

