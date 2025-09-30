Звільнених з полону воїнів ошукали аферисти – СБУ
Правоохоронці викрили ділків, які виманювали гроші у військових. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними правоохоронців, жертвами шахраїв стали воїни, які повернулися з полону РФ. Слідство встановило, що організатор «схеми» – 20-річний мешканець Одеси, який раніше вже був засуджений за шахрайство та перебував на іспитовому терміні.
«Разом зі спільниками він збирав персональні дані звільнених захисників, після чого фігуранти телефонували військовим і представлялися співробітниками СБУ. Під час розмови вони переконували потерпілих, що тим нібито призначена додаткова державна виплата. Для її «отримання» шахраї вимагали надати дані банківських рахунків та SMS-коди для входу в онлайн-банкінг», – зазначили в СБУ.
Потім фігуранти переводили кошти на підконтрольні рахунки, а також заволодівали банківськими картками потерпілих через поштові сервіси, розповіли правоохоронці. Ці гроші ймовірні учасники «схеми» витрачали у торгівельних закладах та знімали готівкою. Загальна сума привласнених коштів становить близько 600 тис. грн.
Під час обшуків у фігурантів вилучили банківські картки, мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи з персональними даними потерпілих і потенційних жертв.
В СБУ додали: двом активним учасникам угруповання повідомили про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві. Якщол провину доведуть, їм загрожує до 12 ркоів тюрми.
