Освобожденных из плена воинов обманули аферисты – СБУ

Общество 12:36   30.09.2025
Виктория Яковенко
Освобожденных из плена воинов обманули аферисты – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили дельцов, которые выманивали деньги у военных. Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным правоохранителей, жертвами мошенников стали вернувшиеся из плена РФ воины. Следствие установило, что организатор «схемы» — 20-летний житель Одессы, ранее уже осужденный за мошенничество и находившийся на испытательном сроке.

«Вместе с сообщниками он собирал персональные данные освобожденных защитников, после чего фигуранты звонили по телефону военным и представлялись сотрудниками СБУ. Во время разговора они убеждали потерпевших, что назначена дополнительная государственная выплата. Для ее «получения» мошенники требовали предоставить данные банковских счетов и SMS-коды для входа в онлайн-банкинг», – отметили в СБУ.

Затем фигуранты переводили средства на подконтрольные счета, а также завладевали банковскими карточками пострадавших через почтовые сервисы, рассказали правоохранители. Эти деньги вероятные участники схемы тратили в торговых заведениях и снимали наличными. Общая сумма присвоенных денежных средств составляет около 600 тыс. грн.

Во время обысков у фигурантов изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи с персональными данными потерпевших и потенциальных жертв.

В СБУ добавили: двум активным участникам группировки сообщили о подозрении в создании преступной организации и мошенничестве. Если вину докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что суд вынес приговор по делу о громком убийстве харьковской балетмейстера Марии Холодной. Во время заседания мужчина убитой признал вину. Ему назначили 15 лет тюрьмы.

Читайте также: «Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП

Автор: Виктория Яковенко
