Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд

В Харькове в результате мошеннической сделки аферисты присвоили здание. По решению суда его вернут государству.

Речь идет о двухэтажном нежилом здании площадью более 500 кв. м. за 1,4 миллиона гривен, расположенном по улице Малой Гончаровской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Эта недвижимость находилась в собственности государства в лице Министерства культуры и информационной политики Украины и находилась на балансе «Государственного художественно-творческого производственного предприятия», – отметили правоохранители.

Однако, добавили в прокуратуре, в течение 2019-2021 годов в результате мошеннической сделки это помещение выбыло из собственности государства. Злоумышленники оформили право собственности на физлицо, внесли соответствующие сведения в Госреестр прав на недвижимое имущество, а затем перепродали недвижимость.

Поэтому правоохранители подали иск в суд о возвращении имущества в собственность государства.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск.