Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд
В Харькове в результате мошеннической сделки аферисты присвоили здание. По решению суда его вернут государству.
Речь идет о двухэтажном нежилом здании площадью более 500 кв. м. за 1,4 миллиона гривен, расположенном по улице Малой Гончаровской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Эта недвижимость находилась в собственности государства в лице Министерства культуры и информационной политики Украины и находилась на балансе «Государственного художественно-творческого производственного предприятия», – отметили правоохранители.
Однако, добавили в прокуратуре, в течение 2019-2021 годов в результате мошеннической сделки это помещение выбыло из собственности государства. Злоумышленники оформили право собственности на физлицо, внесли соответствующие сведения в Госреестр прав на недвижимое имущество, а затем перепродали недвижимость.
Поэтому правоохранители подали иск в суд о возвращении имущества в собственность государства.
Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аферисты, здание, мошенники, прокуратура, сделка, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате мошеннической сделки аферисты присвоили здание. По решению суда его вернут государству.".