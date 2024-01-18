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Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд

Общество 15:12   18.01.2024
Виктория Яковенко
Мошенники «захватили» в Харькове здание за 1,4 млн грн: что решил суд Фото: id-legalgroup.com

В Харькове в результате мошеннической сделки аферисты присвоили здание. По решению суда его вернут государству.

Речь идет о двухэтажном нежилом здании площадью более 500 кв. м. за 1,4 миллиона гривен, расположенном по улице Малой Гончаровской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Эта недвижимость находилась в собственности государства в лице Министерства культуры и информационной политики Украины и находилась на балансе «Государственного художественно-творческого производственного предприятия», – отметили правоохранители.

Однако, добавили в прокуратуре, в течение 2019-2021 годов в результате мошеннической сделки это помещение выбыло из собственности государства. Злоумышленники оформили право собственности на физлицо, внесли соответствующие сведения в Госреестр прав на недвижимое имущество, а затем перепродали недвижимость.

Поэтому правоохранители подали иск в суд о возвращении имущества в собственность государства.

Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате мошеннической сделки аферисты присвоили здание. По решению суда его вернут государству.".