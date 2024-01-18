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Шахраї «захопили» у Харкові будівлю за 1,4 млн грн: що вирішив суд

Суспільство 15:12   18.01.2024
Вікторія Яковенко
Шахраї «захопили» у Харкові будівлю за 1,4 млн грн: що вирішив суд

У Харкові внаслідок шахрайської оборудки аферисти привласнили будівлю. За рішенням суду її повернуть державі.

Йдеться про двоповерхову нежитлову будівлю площею понад 500 кв. м. за 1,4 мільйона гривень, розташовану по вулиці Малій Гончарівській, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Ця нерухомість перебувала у власності держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України і знаходилась на балансі «Державного художньо-творчого виробничого підприємства», – зазначили правоохоронці.

Однак, додали у прокуратурі, упродовж 2019-2021 років внаслідок шахрайської оборудки це приміщення вибуло з власності держави. Зловмисники оформили право власності на фізособу, внесли відповідні відомості до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, а потім перепродали нерухомість.

Через це правоохоронці подали позов до суду щодо повернення майна у власність держави.

Суд підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок шахрайської оборудки аферисти привласнили будівлю. За рішенням суду її повернуть державі.".