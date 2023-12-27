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Озеро в Харькове за 205 млн отдали в частные руки, а теперь забирают (фото)

Общество 09:46   27.12.2023
Елена Нагорная
Озеро в Харькове за 205 млн отдали в частные руки, а теперь забирают (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Земельный участок в Киевском районе Харькова площадью 13 гектаров и стоимостью почти 205 миллионов гривен, на котором расположено озеро Очерет, по решению суда должен быть возвращен государству.

Земля с озером была отведена физлицу для организации фермерского хозяйства на основании решения органа местного самоуправления, был выдан госакт на право частной собственности, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Однако земли водного фонда не имеют права отдавать в частную собственность физлицу, в частности для ведения личного хозяйства, подчеркивают в ведомстве.

Киевский райсуд удовлетворил иск прокуратуры, поданный в интересах государства в лице Харьковского горсовета, о признании незаконными и отмене решений органа местного самоуправления, признании недействительным госакта на землю. После вступления этого решения в законную силу прокуратура обещает принять меры по его реальному выполнению.

Читайте также: Землю у границы с РФ на Харьковщине через суд требует вернуть прокуратура

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 09:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельный участок в Киевском районе Харькова площадью 13 гектаров и стоимостью почти 205 миллионов гривен, на котором расположено озеро Очерет, по решению суда должен быть возвращен государству.".