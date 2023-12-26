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Землю у границы с РФ на Харьковщине через суд требует вернуть прокуратура

Общество 18:48   26.12.2023
Виктория Яковенко
Землю у границы с РФ на Харьковщине через суд требует вернуть прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине приграничные земли незаконно передали из государственной в коммунальную собственность. Прокуратура требует вернуть участок государству.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об участке на территории Волчанской громады площадью около 25 га и стоимостью около 650 миллионов.

Правоохранители отметили, что земля незаконно выбыла из государственной собственности в коммунальную и в дальнейшем может использоваться для сельскохозяйственных нужд.

«При этом спорный земельный участок фактически является частью земель приграничной полосы и расположен от государственной границы на расстоянии до двух километров. Она должна использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны РФ», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители заявили, что земли приграничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны.

Так что прокуратура подала иск в суд. Сейчас открыто производство по делу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 18:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приграничные земли незаконно передали из государственной в коммунальную собственность. Прокуратура требует вернуть участок государству.".