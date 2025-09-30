Live
Громкое убийство балетмейстера в Харькове: мужу жертвы объявили приговор

Происшествия 12:09   30.09.2025
Виктория Яковенко
Громкое убийство балетмейстера в Харькове: мужу жертвы объявили приговор Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд вынес приговор по делу об убийстве харьковской балетмейстера Марии Холодной. Во время заседания мужчина убитой признал вину.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант проведет в тюрьме 15 лет – это максимальное наказание по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Правоохранители напомнили фабулу дела: преступление, что всколыхнуло харьковчан, произошло 17 февраля прошлого года. Об исчезновении Марии Холодной, главной балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии, сообщила ее мать. Женщина перестала отвечать на звонки, а в мессенджерах писала очень странно.

убийство балетмейстера в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Правоохранители установили, что балетмейстер и ее муж собирались развестись, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до обращения ее матери в полицию муж приехал к жене с чемоданом, якобы забрать личные вещи. На почве ревности он периодически отслеживал ее общение в мессенджере. Во время ссоры мужчина нанес ей ножевые ранения, от которых она погибла. В дальнейшем он расчленил тело: кисти рук и голову положил в пакет, а туловище — в чемодан», — отметили в прокуратуре.

После этого фигурант убрал и вымыл квартиру. А потом поехал в лесопосадку, где закопал пакет с остатками тела. Впоследствии мужчина отправился на дачу, где в заброшенном погребе положил тело женщины, облил топливом, забросал автомобильными шинами и поджег, рассказали правоохранители.

«Он закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перебросилось на дом. Именно поэтому огонь погас, и тело не сгорело полностью», — отметили в прокуратуре.

После убийства мужчина пытался создать впечатление, что жена до сих пор жива: возил ее телефон за город и отвечал на сообщения.

убийство балетмейстера в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
убийство балетмейстера в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Отметим, что у мужчины — образование психолога. У пары остался сын.

Автор: Виктория Яковенко
16.08.2024
Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи


