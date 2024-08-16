Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи

Громкое дело о жестоком убийстве балетмейстера в Харькове, где главным фигурантом выступает ее муж-психолог, передали в суд, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Расследование завершено. Все произошло в середине февраля. Убийца поразил всех своей изобретательностью – он инсценировал в квартире свидание своей жены с другим, отвечал на сообщения с ее телефона уже после убийства и смог удачно спрятать остатки тела. Но следствию удалось выяснить, как все было на самом деле. Тело без головы и рук нашли в погребе недалеко от дачного дома, принадлежащего семье. Голову и руки убийца закопал в других местах, а тело пытался сжечь вместе с чемоданом», — отметил Болвинов.

По его данным, супруги решили больше не жить вместе, а 12-летний сын остался с мамой. Отмечается, что мужчина зарезал женщину в ванной из-за ревности. Сначала он долго отрицал свою вину, однако в итоге признался в преступлении.

«Есть и видео с камер наблюдения, и результаты экспертизы ДНК, и множество фактов, указывающих на то, что это преступление было спланировано заранее. Ему грозит пожизненное заключение», – подчеркнул Болвинов.

Видео: Сергей Болвинов