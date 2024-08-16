Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи
Громкое дело о жестоком убийстве балетмейстера в Харькове, где главным фигурантом выступает ее муж-психолог, передали в суд, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Расследование завершено. Все произошло в середине февраля. Убийца поразил всех своей изобретательностью – он инсценировал в квартире свидание своей жены с другим, отвечал на сообщения с ее телефона уже после убийства и смог удачно спрятать остатки тела. Но следствию удалось выяснить, как все было на самом деле. Тело без головы и рук нашли в погребе недалеко от дачного дома, принадлежащего семье. Голову и руки убийца закопал в других местах, а тело пытался сжечь вместе с чемоданом», — отметил Болвинов.
По его данным, супруги решили больше не жить вместе, а 12-летний сын остался с мамой. Отмечается, что мужчина зарезал женщину в ванной из-за ревности. Сначала он долго отрицал свою вину, однако в итоге признался в преступлении.
«Есть и видео с камер наблюдения, и результаты экспертизы ДНК, и множество фактов, указывающих на то, что это преступление было спланировано заранее. Ему грозит пожизненное заключение», – подчеркнул Болвинов.
Видео: Сергей Болвинов
Читайте также: Криминальная драма в Харькове: погибла главный балетмейстер театра музкомедии
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: балетмейстер, Болвинов, муж, полиция, суд, тело, убийство, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Громкое дело о жестоком убийстве балетмейстера в Харькове, где главным фигурантом выступает ее муж-психолог, передали в суд, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".