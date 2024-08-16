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Вбивство балетмейстерки у Харкові: справа – у суді, що з’ясували слідчі

Події 15:17   16.08.2024
Вікторія Яковенко
Вбивство балетмейстерки у Харкові: справа – у суді, що з’ясували слідчі

Гучну справу про жорстоке вбивство балетмейстерки у Харкові, де головним фігурантом виступає її чоловік-психолог, передали до суду, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Розслідування завершено. Все сталося в середині лютого. Вбивця вразив всіх своєю винахідливістю – він інсценував в квартирі побачення своєї дружини з іншим, відповідав на повідомлення з її телефону вже після вбивства та зміг вдало заховати рештки тіла. Але слідству вдалося з’ясувати, як все було насправді. Тіло без голови та рук знайшли в льосі неподалік дачного будинку, який належить родині. Голову та руки вбивця закопав в інших місцях, а тіло намагався спалити разом з валізою», – зазначив Болвінов.

За його даними, подружжя вирішило більше не жити разом, а 12-річний син залишився з мамою. Зазначається, що чоловік зарізав жінку у ванній через ревнощі. Спершу він довго заперечував свою провину, однак врешті таки зізнався у злочині.

«Є і відео з камер спостереження, і результати експертизи ДНК, і безліч фактів, які вказують на те, що цей злочин був спланований заздалегідь. Йому загрожує довічне ув’язнення», – підкреслив Болвінов.

Відео: Сергій Болвінов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гучну справу про жорстоке вбивство балетмейстерки у Харкові, де головним фігурантом виступає її чоловік-психолог, передали до суду, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".