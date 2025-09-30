Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины

Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина пояснила, почему за убийство жены с расчленением ее тела мужу дали 15 лет, а не пожизненное заключение.

«Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). По этой статье максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, на котором настаивала прокуратура. Причиной смерти потерпевшей стало проникающее колотое ранение грудной клетки. Уже потом убийца расчленил тело», — пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на комментарий Чириной «Суспільному».

Объясняя квалификацию, прокуроры сослались на постановление пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о преступлениях против жизни и здоровья». А именно: «Умышленное убийство не может квалифицироваться по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины («убийство с особой жестокостью») на основании того, что виновное лицо в дальнейшем с целью сокрытия этого преступления уничтожило или расчленило труп».

«Харьковская областная прокуратура понимает общественный резонанс этого дела. В то же время, обвинение и суд не могут выходить за пределы правовых норм, а должны действовать исключительно в соответствии с положениями законодательства. Именно поэтому назначенное наказание является максимально возможным в рамках предъявленной санкции статьи», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, 30 сентября суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной. Женщина пропала в феврале прошлого года. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе рядом с заброшенной дачей свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и имели общего ребенка.