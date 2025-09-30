Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины
Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина пояснила, почему за убийство жены с расчленением ее тела мужу дали 15 лет, а не пожизненное заключение.
«Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»). По этой статье максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, на котором настаивала прокуратура. Причиной смерти потерпевшей стало проникающее колотое ранение грудной клетки. Уже потом убийца расчленил тело», — пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры со ссылкой на комментарий Чириной «Суспільному».
Объясняя квалификацию, прокуроры сослались на постановление пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о преступлениях против жизни и здоровья». А именно: «Умышленное убийство не может квалифицироваться по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины («убийство с особой жестокостью») на основании того, что виновное лицо в дальнейшем с целью сокрытия этого преступления уничтожило или расчленило труп».
«Харьковская областная прокуратура понимает общественный резонанс этого дела. В то же время, обвинение и суд не могут выходить за пределы правовых норм, а должны действовать исключительно в соответствии с положениями законодательства. Именно поэтому назначенное наказание является максимально возможным в рамках предъявленной санкции статьи», — пояснили в прокуратуре.
Читайте также: Криминальная драма в Харькове: погибла главный балетмейстер театра музкомедии
Напомним, 30 сентября суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве главного балетмейстера Харьковского театра музкомедии Марии Холодной. Женщина пропала в феврале прошлого года. Ее тело по частям нашли в лесопосадке и в погребе рядом с заброшенной дачей свекров. Следствие установило: убил Марию ее муж, с которым прожили вместе много лет и имели общего ребенка.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: балетмейстер, вбивство, новости Харькова, приговор, прокуратура, суд, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 17:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина пояснила, почему за убийство жены с расчленением ее тела мужу дали 15 лет, а не пожизненное заключение".