Криминальная драма: харьковчанин расчленил жену и хотел бежать в Канаду (фото)

В жестоком убийстве подозревают харьковчанина. По версии следствия, ревнивец зарезал супругу, расчленил тело, вывез его в чемодане и пытался сжечь. Мужчина уже имел готовую визу для выезда в Канаду, но 24 февраля его задержали. Сегодня мужчине избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внести залог.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, то, что на днях происходило в городе, напоминает эпизод криминального сериала.

Болвинов рассказал, что Алексей и Мария были женаты много лет. Мужчина имеет два высших образования — экономист и психолог, а женщина была балетмейстером театра. В этом году супруги решили цивилизованно разойтись и жить отдельно, а ребенка брать по очереди.

17 февраля мальчик был у бабушки и дедушки. В тот день Алексей приехал к жене с чемоданом на колесах, чтобы забрать вещи. А уже через пару дней мать Марии заявила об исчезновении дочери. Камера в подъезде показала, что после визита мужа женщина никуда не выходила. В ее квартире следователи обнаружили следы романтического вечера. Алексей сразу заявил, что жена нашла другого, а о ее исчезновении он ничего не знает. Однако правоохранители выяснили, что внутри его чемодана якобы с вещами на самом деле было тело Марии.

Следователи установили, что Алексей уже давно следил за женой, получил доступ к ее мессенджерам и читал все переписки. Увидев сообщение от коллеги супруги, мужчина почувствовал ревность и решил наказать бывшую возлюбленную, убив ее в ванной.

«Потом идет на балкон, достает строительную пленку. Сначала отрезает ей кисти, потом голову. Запаковывает все — отрезанные части тела в пакеты, остальное — в тот же чемодан… Мужчина все убрал и вымыл на месте преступления. Конфеты, бокалы и обертки от средств контрацепции в квартире сразу вызвали подозрение у следователей, появилась мысль об инсценировке. А дальше — молниеносная и профессиональная работа совместно с уголовным розыском. Пока мужчина настаивал на своей версии, оперативники начали проверять каждый адрес, связанный с этой семьей. Результат получили почти сразу — во время тщательного осмотра полузаброшенной дачи, которая принадлежит родителям мужчины, нашли обгоревшие останки. Они были на соседнем участке», — рассказал Болвинов.

Алексей продолжал настаивать на своей версии. Но оказалось, что он не только инсценировал свидание своей жертвы с другим, но и несколько дней после убийства возил телефон жены по городу, отвечал на сообщения от тещи, имитируя то, что убитая все еще жива. Ее мать сразу поняла, что пишет не дочь. Поэтому и пошла в полицию.

«Тело без головы и кистей нашли в старом погребе — убийца пытался его сжечь. Обложил шинами, облил бензином и поджег. Но закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Именно поэтому огонь погас и тело не сгорело полностью. На пепелище также обнаружили фирменный значок от чемодана. Но мужчина продолжал настаивать, что в своем чемодане привез домой консервы. И даже показал такой же чемодан, как на видео с камер. Впрочем, обмануть следствие ему не удалось», — продолжил Болвинов.

Судмедэкспертиза показала, что жертва умерла в результате четырех ножевых ранений. Ее ДНК-образцы совпали с образцами матери.

«Тогда мужчина решил признаться и подробно рассказал, как поссорился с женой. Как толкнул ее в ванной, как бил ножом в туловище и в конце расчленил и вынес из квартиры в пакете и чемодане на колесах. Затем загрузил все в машину и поехал к посадке — там закопал руки. Далее проехал еще около километра и закопал пакет с головой в нескольких десятках метров от дороги. Само тело, скорее всего, заранее планировал сжечь. К дачному участку ехал уже с канистрами с горючим. Пока же мужчина продолжает настаивать, что сделал все в состоянии аффекта, готов сотрудничать со следствием и четко указал места, где копал и прятал остатки», — рассказал начальник следственного управления.

Двенадцатилетний мальчик остался без обоих родителей, а мужчине грозит пожизненное заключение.



Фото: Сергей Болвинов

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