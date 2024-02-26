Кримінальна драма: харків’янин розчленував дружину і хотів утекти в Канаду

У жорстокому вбивстві підозрюють харків’янина. За версією слідства, ревнивець зарізав дружину, розчленував тіло, вивіз його у валізі та намагався спалити. Чоловік уже мав готову візу для виїзду в Канаду, але 24 лютого його затримали. Сьогодні чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внести заставу.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, те, що днями відбувалося у місті, нагадує епізод кримінального серіалу.

Болвінов розповів, що Олексій та Марія були одружені багато років. Чоловік має дві вищі освіти – економіст та психолог, а жінка була балетмейстеркою театру. Цього року подружжя вирішило цивілізовано розійтися і жити окремо, а дитину брати по черзі.

17 лютого хлопчик був у бабусі та дідуся. У той день Олексій приїхав до дружини з валізою на колесах, аби забрати речі. А вже за пару днів мати Марії заявила про зникнення доньки. Камера в під’їзді показала, що після візиту чоловіка жінка нікуди не виходила. В її квартирі слідчі виявили сліди романтичного вечора. Олексій одразу заявив, що дружина знайшла іншого, а про її зникнення він нічого не знає. Натомість правоохоронці з’ясували, що всередині його валізи нібито з речами насправді було тіло Марії.

Слідчі встановили, що Олексій уже давно стежив за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав усі листування. Побачивши повідомлення від колеги дружини, чоловік відчув ревнощі й вирішив покарати колишню кохану, вбивши її у ванній.

“Потім йде на балкон, дістає будівельну плівку. Спочатку відрізає їй кисті, потім голову. Запаковує все – відрізані частини тіла в пакети, решту – в ту саму валізу. Згодом саме він допоможе слідчим дізнатися правду. А тим часом чоловік все прибрав та вимив на місці злочину. Цукерки, бокали та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих, з’явилася думка про інсценування. А далі – блискавична та професійна робота спільно з карним розшуком. Поки чоловік наполягав на своїй версії, оперативники почали перевіряти кожну адресу, пов’язану з цією родиною. Результат отримали майже одразу – під час ретельного огляду напівзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки. Вони були на сусідній ділянці“, – розповів Болвінов.

Олексій продовжував наполягати на своїй версії. Та виявилося, що він не лише інсценував побачення своєї жертви з іншим, а ще й кілька днів після вбивства возив телефон дружини по місту, відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи те, що вбита все ще жива. Її мати одразу зрозуміла, що це пише не донька. Тому й пішла до поліції.

“Тіло без голови та кистей знайшли у старому льосі – вбивця намагався його спалити. Обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоха, щоби полум’я не перекинулося на будинок. Саме через це вогонь згас і тіло не згоріло повністю. На згарищі також виявили фірмовий значок від валізи. Та чоловік продовжував наполягати, що у своїй валізі привіз додому консерви. І навіть показав таку саме валізу, як на відео з камер. Втім обдурити слідство йому не вдалося”, – продовжив Болвінов.

Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Її ДНК-зразки збіглися зі зразками матері.

“Тоді чоловік вирішив зізнатися та докладно розповів, як посварився з дружиною. Як штовхнув її у ванній, як бив ножем в тулуб та врешті розчленував і виніс з квартири у пакеті та валізі на колесах. Потім завантажив все в машину та поїхав до посадки – там закопав руки. Далі проїхав ще близько кілометра і закопав пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. Саме тіло, скоріш за все, заздалегідь планував спалити. До дачної ділянки їхав вже з каністрами з пальним. Поки ж чоловік продовжує наполягати, що зробив все у стані афекту, готовий співпрацювати зі слідством та чітко вказав місця, де копав та ховав рештки”, – розповів начальник слідчого управління.

Дванадцятирічний хлопчик залишився без обох батьків, а чоловікові загрожує довічне ув’язнення.



Фото: Сергій Болвінов