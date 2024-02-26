У центрі Харкова зловмисниця з ножем атакувала жінку
Із ножовими пораненнями 38-річну жінку доправили до лікарні, а 45-річну нападницю – до СІЗО, повідомили у Нацполіції.
23 лютого близько 20:30 на проспекті Науки біля будинку зловмисниця завдала ножем кількох ударів у шию мешканці Шевченківського району. Поліціянти затримали лиходійку – нею виявилася 45-річна харків’янка.
Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на навмисне вбивство).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із ножовими пораненнями 38-річну жінку доправили до лікарні, а 45-річну нападницю – до СІЗО, повідомили у Нацполіції.".