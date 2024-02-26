У центрі Харкова зловмисниця з ножем атакувала жінку

Із ножовими пораненнями 38-річну жінку доправили до лікарні, а 45-річну нападницю – до СІЗО, повідомили у Нацполіції.

23 лютого близько 20:30 на проспекті Науки біля будинку зловмисниця завдала ножем кількох ударів у шию мешканці Шевченківського району. Поліціянти затримали лиходійку – нею виявилася 45-річна харків’янка.

Слідчі порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на навмисне вбивство).