Предлагали инвестировать в крипту: мошеннический колл-центр накрыли в Харькове
В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого, по версии следствия, обманули граждан Латвии на почти 11 миллионов гривен.
Организовал колл-центр харьковчанин и привлек к этой деятельности еще семерых человек. Они звонили гражданам Латвии и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах, сообщают в Офисе генпрокурора.
Если иностранцы соглашались, мошенники предоставляли им ссылку. Жертвы переходили по ней, и аферисты получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет собственной платформы.
Фигуранты создали и наполнили контентом сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировали для создания у потерпевших впечатления, что их средства действительно вовлечены в торговлю финансовыми инструментами.
Когда латвийцы хотели вывести вложенные деньги с якобы начисленными процентами, подозреваемые убеждали их, что надо подождать, потому что скоро будет рост акций и нужны средства, чтобы реализовать транзакцию. На самом деле эти деньги поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки мошенников и в дальнейшем выводились в наличные через подконтрольные обменники.
В настоящее время установлено пять потерпевших — граждан Латвии, сумма нанесенного им ущерба составляет почти 11 миллионов гривен. Правоохранители провели более 20 обысков по адресам деятельности и местам жительства подозреваемых. Изъяли документы и технику с контактами и переписками с потерпевшими, сим-карты латвийских операторов, 160 тысяч долларов, 250 тысяч гривен и пять элитных авто.
Организатору колл-центра и четырем его сообщникам сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ) и избрали меры пресечения. Личности троих других участников схемы устанавливаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аферисты, колл-центр, офис генерального прокурора, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 13:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мошеннический колл-центр, участники которого, по версии следствия, обманули граждан Латвии на почти 11 миллионов гривен.".