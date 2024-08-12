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Пропонували інвестувати у крипту: шахрайський колцентр накрили в Харкові

Суспільство 13:08   12.08.2024
Олена Нагорна
Пропонували інвестувати у крипту: шахрайський колцентр накрили в Харкові

У Харкові викрили шахрайський колцентр, учасники якого, за версією слідства, ошукали громадян Латвії на майже 11 мільйонів гривень.

Організував колцентр харків’янин та залучив до цієї діяльності ще сімох осіб. Вони дзвонили громадянам Латвії та пропонували вкласти гроші у криптовалюту чи акції та заробляти на відсотках, повідомляють в Офісі генпрокурора.

Якщо іноземці погоджувалися, шахраї надавали їм посилання. Жертви переходили за ним, і аферисти отримували доступ до їхніх комп’ютерів і встановлювали особистий кабінет своєї платформи.

Фігуранти створили та наповнили контентом сайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих враження, що їхні кошти справді залучені до торгівлі фінансовими інструментами.

Коли латвійці хотіли вивести вкладені гроші з нібито нарахованими відсотками, підозрювані переконували їх, що треба почекати, бо скоро буде зростання акцій та потрібні кошти, щоби реалізувати транзакцію. Насправді ці гроші надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці шахраїв і надалі виводилися у готівку через підконтрольні обмінники.

Наразі встановлено п’ятьох потерпілих – громадян Латвії, сума завданих їм збитків становить майже 11 мільйонів гривень. Правоохоронці провели понад 20 обшуків за адресами діяльності та місцями проживання підозрюваних. Вилучили документи та техніку з контактами та листуваннями з потерпілими, сім-картки латвійських операторів, 160 тисяч доларів, 250 тисяч гривень та п’ять елітних авто.

Організатору колцентру та чотирьом його спільникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 ККУ) та обрали запобіжні заходи. Особи трьох інших учасників схеми встановлюються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 13:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили шахрайський колцентр, учасники якого, за версією слідства, ошукали громадян Латвії на майже 11 мільйонів гривень".