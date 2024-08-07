Активізація телефонних аферистів-“представників банків” – поради харків’янам
“Ваша карта заблокована”, “з вашого рахунку хочуть списати гроші”, “нові правила під час воєнного стану”. Шахраї, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, щоб отримати доступ до карт людей.
“Як тільки невідомі просять надати номер картки, PIN-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки та термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у SMS, знайте — це шахраї“, – попереджають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Правоохоронці дали поради, як не втратити гроші:
– ніколи нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять у SMS-повідомленні;
– у разі таких телефонних дзвінків покладіть слухавку;
– зателефонуйте на контактний номер банку та з’ясуйте, чи справді була “атака” на вашу картку і чи потрібно її перевипустити;
– якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі – негайно заблокуйте картку;
– повідомте про подію за номером 102.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патрульная полиция Харьковской области, телефонные мошенники, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Ваша карта заблокована”, “з вашого рахунку хочуть списати гроші”, “нові правила під час воєнного стану”. Шахраї, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, щоб отримати доступ до карт людей.".