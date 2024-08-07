Активизация телефонных аферистов-«представителей банков» — советы харьковчанам

«Ваша карта заблокирована», «с вашего счета хотят списать деньги», «новые правила во время военного положения». Мошенники, которые представляются сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к картам людей.

«Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или ввести пароль, который поступил в SMS, знайте — это мошенники», — предупреждают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Правоохранители дали советы, как не лишиться денег:

— никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;

— в случае таких телефонных звонков положите трубку;

— позвоните на контактный номер банка и выясните, действительно ли была «атака» на вашу карту и нужно ли ее перевыпустить;

— если случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли — немедленно заблокируйте карту;

— сообщите о происшествии по номеру 102.