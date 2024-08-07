Активизация телефонных аферистов-«представителей банков» — советы харьковчанам
«Ваша карта заблокирована», «с вашего счета хотят списать деньги», «новые правила во время военного положения». Мошенники, которые представляются сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к картам людей.
«Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обороте карты и срок ее действия или ввести пароль, который поступил в SMS, знайте — это мошенники», — предупреждают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Правоохранители дали советы, как не лишиться денег:
— никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;
— в случае таких телефонных звонков положите трубку;
— позвоните на контактный номер банка и выясните, действительно ли была «атака» на вашу карту и нужно ли ее перевыпустить;
— если случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли — немедленно заблокируйте карту;
— сообщите о происшествии по номеру 102.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульная полиция Харьковской области, телефонные мошенники, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Ваша карта заблокирована», «с вашего счета хотят списать деньги», «новые правила во время военного положения». Мошенники, которые представляются сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к картам людей.".