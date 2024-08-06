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Три года тюрьмы получил харьковчанин, продававший несуществующие генераторы

Общество 12:10   06.08.2024
Виктория Яковенко
Три года тюрьмы получил харьковчанин, продававший несуществующие генераторы Фото: Харьковский горсовет

38-летний харьковчанин, который обманул в интернете 14 человек, получил приговор.

«Понимая, что среди населения большой спрос на генераторы, мужчина с мая размещал в интернете объявление о продаже товара, которого на самом деле не имел в наличии», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что делец брал с потенциальных покупателей предоплату – сумма колебалась от 700 до 1100 гривен. Однако сразу после зачисления денег мошенник переставал выходить на связь.

Всего фигурант успел обмануть 14 человек. В суде мужчина признал свою вину, добавили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УКУ). Ему назначены 3 года тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с хозяйственной и административной деятельностью, сроком 1 год и конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний харьковчанин, который обманул в интернете 14 человек, получил приговор.".