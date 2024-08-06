Три года тюрьмы получил харьковчанин, продававший несуществующие генераторы

38-летний харьковчанин, который обманул в интернете 14 человек, получил приговор.

«Понимая, что среди населения большой спрос на генераторы, мужчина с мая размещал в интернете объявление о продаже товара, которого на самом деле не имел в наличии», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что делец брал с потенциальных покупателей предоплату – сумма колебалась от 700 до 1100 гривен. Однако сразу после зачисления денег мошенник переставал выходить на связь.

Всего фигурант успел обмануть 14 человек. В суде мужчина признал свою вину, добавили правоохранители.

Суд признал виновным мужчину в (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УКУ). Ему назначены 3 года тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с хозяйственной и административной деятельностью, сроком 1 год и конфискацией имущества.