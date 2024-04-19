Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника
В Харькове разоблачили мужчину, который брал деньги с родственников и близких умерших за якобы захоронение на кладбище.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2022 году мужчина разместил страницу на интернет-ресурсе Google Maps под названием «14 кладбище г. Харьков», добавив фотографии, геолокацию и собственный номер телефона для дальнейшей связи.
«Мужчина никогда не был сотрудником этого кладбища, однако предлагал «помощь» за якобы предоставление услуг в связи с захоронением умерших лиц. Во время беседы харьковчанин посылал людям квитанцию на оплату услуг как «аванс» и обсуждал дальнейшие действия по выполнению услуг по захоронению после поступления денег», — добавили в прокуратуре.
За «такие услуги» мошенник просил от 500 до 1500 гривен. После этого он исчезал.
Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: захоронение, кладбище, мошенник, прокуратура, родственники, умершие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 16:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мужчину, который брал деньги с родственников и близких умерших за якобы захоронение на кладбище.".