Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника

В Харькове разоблачили мужчину, который брал деньги с родственников и близких умерших за якобы захоронение на кладбище.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2022 году мужчина разместил страницу на интернет-ресурсе Google Maps под названием «14 кладбище г. Харьков», добавив фотографии, геолокацию и собственный номер телефона для дальнейшей связи.

«Мужчина никогда не был сотрудником этого кладбища, однако предлагал «помощь» за якобы предоставление услуг в связи с захоронением умерших лиц. Во время беседы харьковчанин посылал людям квитанцию на оплату услуг как «аванс» и обсуждал дальнейшие действия по выполнению услуг по захоронению после поступления денег», — добавили в прокуратуре.

За «такие услуги» мошенник просил от 500 до 1500 гривен. После этого он исчезал.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 УКУ).