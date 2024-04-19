Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника

Общество 16:56   19.04.2024
Виктория Яковенко
Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове разоблачили мужчину, который брал деньги с родственников и близких умерших за якобы захоронение на кладбище.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2022 году мужчина разместил страницу на интернет-ресурсе Google Maps под названием «14 кладбище г. Харьков», добавив фотографии, геолокацию и собственный номер телефона для дальнейшей связи.

«Мужчина никогда не был сотрудником этого кладбища, однако предлагал «помощь» за якобы предоставление услуг в связи с захоронением умерших лиц. Во время беседы харьковчанин посылал людям квитанцию на оплату услуг как «аванс» и обсуждал дальнейшие действия по выполнению услуг по захоронению после поступления денег», — добавили в прокуратуре.

За «такие услуги» мошенник просил от 500 до 1500 гривен. После этого он исчезал.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенное повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 УКУ).

01
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
Сегодня свет в Харькове будут отключать на пять часов — облэнерго о причинах
19.04.2024, 08:23
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
Психолог – «Морквинка»: как мультяшный герой помогает харьковским детям
17.04.2024, 16:35
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго
19.04.2024, 13:55
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
Семь вице-мэров Харькова зарабатывают больше Терехова — аналитики
19.04.2024, 10:18
Главные новости Харькова 19.04: продление отключений света, новый график
Главные новости Харькова 19.04: продление отключений света, новый график
19.04.2024, 16:32
Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника
Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника
19.04.2024, 16:56

Новости по теме:

17:58
Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме
17:18
Более 3 тысяч лет. Археологи нашли редкое захоронение семьи под Харьковом
16:06
В Изюме не идентифицировали 66 тел: родственников просят обращаться в полицию
21:04
Идет расследование, — Терехов о незаконном захоронении тел погибших в Харькове
20:38
«Как свиней захоронили»: в Харькове ищут могилы погибших в первые месяцы войны

Вы читали новость: «Наживался на родственниках умерших: в Харькове поймали мошенника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили мужчину, который брал деньги с родственников и близких умерших за якобы захоронение на кладбище.".