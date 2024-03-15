Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове
38-летний ранее осужденный безработный харьковчанин размещал на сайте объявления по продаже онлайн музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, товаров для детей, но при условии подписки или оплаты товара на банковскую карту, сообщили в Нацполиции.
Общался мошенник со своими жертвами в соцсетях. Как только деньги покупателя поступали на банковский счет злоумышленника, он удалял объявление на сайте и блокировал заказчика.
Так мужчина обманул более 50 граждан, от которых получал средства в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Полный круг потерпевших устанавливается.
Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области ГКП НПУ.
Во время обыска по месту жительства фигуранта изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ему «светит» лишение свободы сроком до 3-х лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мошенник, Нацполиция, онлайн, сайт, товар, Харьков, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний ранее осужденный безработный харьковчанин размещал на сайте объявления по продаже онлайн музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, товаров для детей, но при условии подписки или оплаты товара на банковскую карту, сообщили в Нацполиции.".