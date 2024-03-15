Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове

38-летний ранее осужденный безработный харьковчанин размещал на сайте объявления по продаже онлайн музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, товаров для детей, но при условии подписки или оплаты товара на банковскую карту, сообщили в Нацполиции.

Общался мошенник со своими жертвами в соцсетях. Как только деньги покупателя поступали на банковский счет злоумышленника, он удалял объявление на сайте и блокировал заказчика.

Так мужчина обманул более 50 граждан, от которых получал средства в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Полный круг потерпевших устанавливается.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области ГКП НПУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ему «светит» лишение свободы сроком до 3-х лет.