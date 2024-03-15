Live
  • Пт 15.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове

Происшествия 16:54   15.03.2024
Оксана Якушко
Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове

38-летний ранее осужденный безработный харьковчанин размещал на сайте объявления по продаже онлайн музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, товаров для детей, но при условии подписки или оплаты товара на банковскую карту, сообщили в Нацполиции.

Общался мошенник со своими жертвами в соцсетях. Как только деньги покупателя поступали на банковский счет злоумышленника, он удалял объявление на сайте и блокировал заказчика.

Так мужчина обманул более 50 граждан, от которых получал средства в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Полный круг потерпевших устанавливается.

Мошенническую схему разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области ГКП НПУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ему «светит» лишение свободы сроком до 3-х лет.

Читайте также: Мошенник, действовавший по «классической схеме», получил приговор в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
14.03.2024, 14:27
Станет ли Белгородщина безлюдной, а россияне забудут о безопасности
Станет ли Белгородщина безлюдной, а россияне забудут о безопасности
15.03.2024, 17:35
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
15.03.2024, 15:03
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
15.03.2024, 08:43
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
15.03.2024, 14:25
Терехов назвал налоговые проблемы, мешающие развитию харьковского бизнеса
Терехов назвал налоговые проблемы, мешающие развитию харьковского бизнеса
15.03.2024, 18:18

Новости по теме:

15:20
€20 тысяч ежемесячно зарабатывал на пособиях для 24 детей отец из Нигерии
12:23
Мошенник, действовавший по «классической схеме», получил приговор в Харькове
17:33
«Срочно нужны деньги на лечение» — харьковчанин обманул 12 человек
16:43
Собирал деньги на ВСУ, а тратил их в онлайн-казино: будут судить харьковчанина
11:45
На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото)

Вы читали новость: «Мошенника, продававшего онлайн несуществующие товары, разоблачили в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летний ранее осужденный безработный харьковчанин размещал на сайте объявления по продаже онлайн музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, товаров для детей, но при условии подписки или оплаты товара на банковскую карту, сообщили в Нацполиции.".