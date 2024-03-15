Мошенник, действовавший по «классической схеме», получил приговор в Харькове

5 лет в тюрьме проведет 34-летний мужчина, который обманул жителей Харькова, Винницы, Хмельницкого, а также Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленник уже был осужден, также еще имел не снятую и не погашенную судимость. Он действовал по «классической» схеме — звонил пострадавшим и представлялся их знакомым, который попал в больницу и срочно нуждается в деньгах на лечение.

«Мошенник оказывал психологическое давление и использовал манипуляционные приемы, поэтому большая часть его жертв теряла бдительность. Попав на крючок, потерпевшие переводили деньги на карту, которую указывал мошенник», — добавили правоохранители.

Потерпевшие переводили мошеннику разные суммы — от одной до шести тысяч гривен. Всего установлено двенадцать эпизодов преступления.

В суде мужчина признался в преступлении. Его признали виновным по факту покушения на мошенничество, а также мошенничества, совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3. ст. 190 УКУ в редакции до 11.08.2023).