Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн

На Харьковщине будут судить мужчину, который обманул женщину через соцсеть.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мошенником оказался 31-летний житель поселка Донец Изюмского района. В августе 2022-го он через Instagram познакомился с потерпевшей.

«Однако их общение оказалось далеко не дружеским: мужчина вошел в доверие к новой знакомой и начал выманивать из нее деньги», — отметили правоохранители.

«Поводы» у фигуранта были разные: от манипулирований, что у него нет еды, денег на проезд, до покупки нового телефона. Женщина больше года переводила дельцу деньги. Он, в свою очередь, каждый раз обещал все быстро вернуть.

«Чтобы потерпевшая окончательно попала на крючок, мошенник сбросил ей фейковый скрин, что у него на балансе карты есть 1,5 млн грн. Однако мужчине снова требовались деньги, чтобы его несуществующий миллионный счет разблокировал банк», — добавили в прокуратуре.

В общем мужчина обманул женщину почти на 1 миллион гривен. Его будут судить по фактам мошенничества (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УКУ).