Афера в інстаграм: житель Харківщини ошукав жінку на 1 млн грн
На Харківщині судитимуть чоловіка, який ошукав жінку через соцмережу.
За даними Харківської обласної прокуратури, шахраєм виявився 31-річний житель селища Донець Ізюмського району. У серпні 2022-го він через інстаграм познайомився із потерпілою.
«Проте їхнє спілкування виявилось далеко не дружнім: чоловік увійшов в довіру до нової знайомої та почав виманювати з неї гроші», – зазначили правоохоронці.
«Приводи» у фігуранта були різні: від маніпулювань, що у нього немає їжі, грошей на проїзд, до покупки нового телефону. Жінка понад рік переказувала ділку гроші. Він, у свою чергу, щоразу обіцяв все швидко повернути.
«Щоб потерпіла остаточно потрапила на гачок, шахрай скинув їй фейковий скрін, що в нього на балансі картки є 1,5 млн грн. Проте чоловіку знову були потрібні були гроші, щоб його неіснуючий мільйонний рахунок розблокував банк», – додали в прокуратурі.
Загалом чоловік ошукав жінку на майже 1 мільйон гривень. Його судитимуть за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть чоловіка, який ошукав жінку через соцмережу.".