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Афера в інстаграм: житель Харківщини ошукав жінку на 1 млн грн

Суспільство 14:01   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Афера в інстаграм: житель Харківщини ошукав жінку на 1 млн грн Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть чоловіка, який ошукав жінку через соцмережу.

За даними Харківської обласної прокуратури, шахраєм виявився 31-річний житель селища Донець Ізюмського району. У серпні 2022-го він через інстаграм познайомився із потерпілою.

«Проте їхнє спілкування виявилось далеко не дружнім: чоловік увійшов в довіру до нової знайомої та почав виманювати з неї гроші», – зазначили правоохоронці.

«Приводи» у фігуранта були різні: від маніпулювань, що у нього немає їжі, грошей на проїзд, до покупки нового телефону. Жінка понад рік переказувала ділку гроші. Він, у свою чергу, щоразу обіцяв все швидко повернути.

«Щоб потерпіла остаточно потрапила на гачок, шахрай скинув їй фейковий скрін, що в нього на балансі картки є 1,5 млн грн. Проте чоловіку знову були потрібні були гроші, щоб його неіснуючий мільйонний рахунок розблокував банк», – додали в прокуратурі.

Загалом чоловік ошукав жінку на майже 1 мільйон гривень. Його судитимуть за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Афера в інстаграм: житель Харківщини ошукав жінку на 1 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 14:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть чоловіка, який ошукав жінку через соцмережу.".