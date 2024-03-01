На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який збирав гроші на потреби ЗСУ, а потім ці кошти залишав собі.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що зловмисник – житель міста Первомайський. Він у фейсбуці представлявся волонтером, розміщував публікації щодо допомоги та збору коштів на потреби українських військових, а отримані гроші – привласнював.
Наразі правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.
Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО. Фігуранту загрожує до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, мошенник, поліція, псевдоволонтер, СИЗО, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який збирав гроші на потреби ЗСУ, а потім ці кошти залишав собі.".