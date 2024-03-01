Live
  • Пт 01.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото)

Суспільство 11:45   01.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який збирав гроші на потреби ЗСУ, а потім ці кошти залишав собі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що зловмисник – житель міста Первомайський. Він у фейсбуці представлявся волонтером, розміщував публікації щодо допомоги та збору коштів на потреби українських військових, а отримані гроші – привласнював.

Наразі правоохоронці встановили 21 особу, які постраждали від злочинної схеми.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ. Наразі він перебуває у СІЗО. Фігуранту загрожує до 8 років тюрми.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су
На Харківщині чекають на “потужну роботу” по російських літаках Су
01.03.2024, 09:09
Головні новини Харкова 1.03: збили 2 “шахеди”, чекають на роботу по літаках РФ
Головні новини Харкова 1.03: збили 2 “шахеди”, чекають на роботу по літаках РФ
01.03.2024, 12:00
На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото)
На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото)
01.03.2024, 11:45
Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ
02.11.2022, 13:05
Дезертувала прикордонниця на Харківщині: її шукають
Дезертувала прикордонниця на Харківщині: її шукають
01.03.2024, 11:00
Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)
Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)
01.03.2024, 11:15

Новини за темою:

12:11
Як може змінитися ситуація під Куп’янськом з настанням весни – думка Євлаша
14:01
22 атаки РФ на Куп’янщині: ЗСУ про причини і перевагу ворога в озброєнні
12:55
Ми зовсім по-іншому укріплені сьогодні – Терехов про ІПсО росіян щодо Харкова
11:53
«Браку боєприпасів у ворога немає» – Євлаш про Харківський напрямок
20:10
Про БпЛА на Харківщині повідомляють Повітряні сили ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині піймали псевдоволонтера: збирав гроші нібито на ЗСУ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 11:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який збирав гроші на потреби ЗСУ, а потім ці кошти залишав собі.".