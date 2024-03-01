На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который собирал деньги на нужды ВСУ, а затем эти средства оставлял себе.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что злоумышленник – житель города Первомайский. Он в Facebook представлялся волонтером, размещал публикации о помощи и сборе средств на нужды украинских военных, а полученные деньги присваивал.
Сейчас правоохранители установили 21 человека, пострадавшего от преступной схемы.
Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УКУ. Он находится в СИЗО. Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, мошенник, полиция, псевдоволонтер, СИЗО, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который собирал деньги на нужды ВСУ, а затем эти средства оставлял себе.".