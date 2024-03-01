На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото)

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который собирал деньги на нужды ВСУ, а затем эти средства оставлял себе.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что злоумышленник – житель города Первомайский. Он в Facebook представлялся волонтером, размещал публикации о помощи и сборе средств на нужды украинских военных, а полученные деньги присваивал.

Сейчас правоохранители установили 21 человека, пострадавшего от преступной схемы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УКУ. Он находится в СИЗО. Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.