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На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото)

Общество 11:45   01.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который собирал деньги на нужды ВСУ, а затем эти средства оставлял себе.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что злоумышленник – житель города Первомайский. Он в Facebook представлялся волонтером, размещал публикации о помощи и сборе средств на нужды украинских военных, а полученные деньги присваивал.

Сейчас правоохранители установили 21 человека, пострадавшего от преступной схемы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УКУ. Он находится в СИЗО. Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 31-летнего мужчину, который собирал деньги на нужды ВСУ, а затем эти средства оставлял себе.".