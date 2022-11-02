Обманул 35 человек. На Харьковщие псевдоволонтер выдуривал деньги на ВСУ

Будут судить псевдоволонтера, который обманывал людей, собирая деньги «на нужды ВСУ», сообщила Харьковская областная прокуратура.

Житель пгт Панютино Лозовского района во время полномасштабного вторжения рф в Украину решил подзаработать на «благотворительности». Мужчина публиковал в интернете фейковые объявления, собирающие деньги на нужды украинских военнослужащих, и призвал людей донатить ему.

Деньги, которые ему перечисляли, псевдоволонтер клал себе в карман. Всего он успел обмануть 35 человек на общую сумму более 50 тыс. грн.

Теперь за свои действия мужчине придется отвечать в Лозовском горрайонном суде Харьковской области.

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины по факту мошенничества, совершенного повторного (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).