Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника

Харьковские следователи передали дело мошенника, который прикрывался маленьким ребенком, в суд.

Злоумышленник выжидал на граждан возле торговых центров и ссылаясь на то, что дома жена с маленьким ребенком и нет совсем денег, просил помочь средствами на молоко для ребенка. По такой же схеме он завладел двумя велосипедами и мобильным телефоном граждан. Как выяснилось, у мужчины не было ни жены, ни детей.

7 июля после того, как харьковчанин дал злоумышленнику деньги, тот купил молоко и попросил позвонить. Как только пострадавший отвернулся, нарушитель удрал с его телефоном.

По этой же схеме мужчина после покупки молока просил дать велосипед, чтобы побыстрее привезти молоко ребенку, и исчезал.

Следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области выдвинули злоумышленнику обвинение в уголовном производстве и направили материалы в суд.