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Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника

Общество 12:41   24.10.2022
Оксана Якушко
Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника

Харьковские следователи передали дело мошенника, который прикрывался маленьким ребенком, в суд.

Злоумышленник выжидал на граждан возле торговых центров и ссылаясь на то, что дома жена с маленьким ребенком и нет совсем денег, просил помочь средствами на молоко для ребенка. По такой же схеме он завладел двумя велосипедами и мобильным телефоном граждан. Как выяснилось, у мужчины не было ни жены, ни детей.

7 июля после того, как харьковчанин дал злоумышленнику деньги, тот купил молоко и попросил позвонить. Как только пострадавший отвернулся, нарушитель удрал с его телефоном.

По этой же схеме мужчина после покупки молока просил дать велосипед, чтобы побыстрее привезти молоко ребенку, и исчезал.

Следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области выдвинули злоумышленнику обвинение в уголовном производстве и направили материалы в суд.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 12:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника".