Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника
Харьковские следователи передали дело мошенника, который прикрывался маленьким ребенком, в суд.
Злоумышленник выжидал на граждан возле торговых центров и ссылаясь на то, что дома жена с маленьким ребенком и нет совсем денег, просил помочь средствами на молоко для ребенка. По такой же схеме он завладел двумя велосипедами и мобильным телефоном граждан. Как выяснилось, у мужчины не было ни жены, ни детей.
7 июля после того, как харьковчанин дал злоумышленнику деньги, тот купил молоко и попросил позвонить. Как только пострадавший отвернулся, нарушитель удрал с его телефоном.
По этой же схеме мужчина после покупки молока просил дать велосипед, чтобы побыстрее привезти молоко ребенку, и исчезал.
Следователи отдела полиции №1 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области выдвинули злоумышленнику обвинение в уголовном производстве и направили материалы в суд.
Читайте также: Житель Харьковщины организовал схему, по которой у граждан ЕС похитили больше 600 тыс. евроКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: велосипед, мошенник, обвинение, полиция Харьковской области, ребенок, суд, схема, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 12:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выманивал деньги и велосипеды: В Харькове будут судить мошенника".