Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая
Харківські слідчі передали справу шахрая, який прикривався маленькою дитиною, до суду.
Зловмисник вичікував на громадян біля торговельних центрів і , посилаючись на те, що вдома дружина з маленькою дитиною і немає зовсім грошей, просив допомогти коштами на молоко для дитини. За такою ж схемою він заволодів двома велосипедами та мобільним телефоном громадян. Як з’ясувалося, чоловік не мав ані дружини, ані дітей.
7 липня після того, як харків’янин дав зловмиснику гроші, той купив молоко та попросив подзвонити. Як тільки постраждалий відвернувся, порушник втік з його телефоном.
За цією ж схемою чоловік після купівлі молока просив взяти велосипед, щоб швидше привезти молоко дитині та зникав.
Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області висунули зловмиснику обвинувачення у кримінальному провадженні і направили матеріали до суду.
Читайте також: Житель Харківщини організував схему, за якою у громадян ЄС викрали понад 600 тис. євроКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: велосипед, мошенник, обвинение, полиция Харьковской области, ребенок, суд, схема, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 12:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая".