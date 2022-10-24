Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая

Харківські слідчі передали справу шахрая, який прикривався маленькою дитиною, до суду.

Зловмисник вичікував на громадян біля торговельних центрів і , посилаючись на те, що вдома дружина з маленькою дитиною і немає зовсім грошей, просив допомогти коштами на молоко для дитини. За такою ж схемою він заволодів двома велосипедами та мобільним телефоном громадян. Як з’ясувалося, чоловік не мав ані дружини, ані дітей.

7 липня після того, як харків’янин дав зловмиснику гроші, той купив молоко та попросив подзвонити. Як тільки постраждалий відвернувся, порушник втік з його телефоном.

За цією ж схемою чоловік після купівлі молока просив взяти велосипед, щоб швидше привезти молоко дитині та зникав.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області висунули зловмиснику обвинувачення у кримінальному провадженні і направили матеріали до суду.