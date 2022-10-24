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Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая

Суспільство 12:41   24.10.2022
Оксана Якушко
Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая

Харківські слідчі передали справу шахрая, який прикривався маленькою дитиною, до суду.

Зловмисник вичікував на громадян біля торговельних центрів і , посилаючись на те, що вдома дружина з маленькою дитиною і немає зовсім грошей, просив допомогти коштами на молоко для дитини. За такою ж схемою він заволодів двома велосипедами та мобільним телефоном громадян. Як з’ясувалося, чоловік не мав ані дружини, ані дітей.

7 липня після того, як харків’янин дав зловмиснику гроші, той купив молоко та попросив подзвонити. Як тільки постраждалий відвернувся, порушник втік з його телефоном.

За цією ж схемою чоловік після купівлі молока просив взяти велосипед, щоб швидше привезти молоко дитині та зникав.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області висунули зловмиснику обвинувачення у кримінальному провадженні і направили матеріали до суду.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 12:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Видурював гроші та велосипеди: У Харкові судитимуть шахрая".