Обдурив 35 людей. На Харківщині псевдоволонтер видурював гроші на ЗСУ

Судитимуть псевдоволонтера, який обманював людей, збираючи гроші «на потреби ЗСУ», повідомила Харківська обласна прокуратура.

Житель смт Панютине Лозівського району під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив підзаробити на «благодійності». Чоловік публікував в інтернеті фейкові оголошення, які збирають гроші на потреби українських військовослужбовців, та закликав людей донатити йому.

Гроші, які йому перераховували, псевдоволонтер клав у кишеню. Загалом він встиг ошукати 35 осіб на загальну суму понад 50 тис. грн.

Наразі за свої дії чоловікові доведеться відповідати у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 29-річного чоловіка за фактом шахрайства, скоєного повторного (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).