Шахрай, який діяв за «класичною схемою», отримав вирок у Харкові

5 років у тюрмі проведе 34-річний чоловік, який ошукав мешканців Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисник вже був засуджений та ще й мав не зняту і не погашену судимість. Він діяв за «класичною» схемою — дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування.

«Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому більша частина його жертв втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай», – додали правоохоронці.

Потерпілі переказували шахраю різні суми — від однієї до шести тисяч гривень. Усього встановлено дванадцять епізодів злочину.

У суді чоловік зізнався у злочині. Його визнали винним за фактом замаху на шахрайство, а також шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 ККУ в редакції до 11.08.2023).