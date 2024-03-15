Шахрая, який продавав онлайн неіснуючі товари, викрили у Харкові

38-річний раніше засуджений безробітний харків’янин розміщував на сайті оголошення з продажу онлайн музичних інструментів, спортивного інвентарю, товарів для дітей, але за умови передплати або оплати товару на банківську картку, повідомили у Нацполіції.

Спілкувався шахрай зі своїми жертвами у соцмережах. Щойно гроші покупця надходили на банківський рахунок зловмисника, він видаляв оголошення на сайті та блокував замовника.

Так чоловік обдурив понад 50 громадян, від яких отримав кошти у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Повне коло потерпілих встановлюється.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), йому «світить» позбавлення волі терміном до 3-ох років.