Шахрая, який продавав онлайн неіснуючі товари, викрили у Харкові
38-річний раніше засуджений безробітний харків’янин розміщував на сайті оголошення з продажу онлайн музичних інструментів, спортивного інвентарю, товарів для дітей, але за умови передплати або оплати товару на банківську картку, повідомили у Нацполіції.
Спілкувався шахрай зі своїми жертвами у соцмережах. Щойно гроші покупця надходили на банківський рахунок зловмисника, він видаляв оголошення на сайті та блокував замовника.
Так чоловік обдурив понад 50 громадян, від яких отримав кошти у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Повне коло потерпілих встановлюється.
Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ.
Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), йому «світить» позбавлення волі терміном до 3-ох років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: мошенник, Нацполиция, онлайн, сайт, товар, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річний раніше засуджений безробітний харків’янин розміщував на сайті оголошення з продажу онлайн музичних інструментів, спортивного інвентарю, товарів для дітей, але за умови передплати або оплати товару на банківську картку, повідомили у Нацполіції. ".