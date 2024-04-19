Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая
У Харкові викрили чоловіка, який брав гроші родичів та близьких померлих за нібито поховання на цвинтарі.
За даними Харківської обласної прокуратури, у 2022 році чоловік розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою «14 кладовище м. Харків», додавши фотознімки, геолокацію та власний номер телефону для подальшого зв’язку.
«Чоловік ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував «допомогу» за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб. Під час бесіди харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як «аванс» та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошей», – додали в прокуратурі.
За «такі послуги» шахрай просив від 500 до 1500 гривень. Після цього він зникав.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 ККУ).
Читайте також: Шахрая, який продавав онлайн неіснуючі товари, викрили у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: захоронение, кладбище, мошенник, прокуратура, родственники, умершие, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили чоловіка, який брав гроші родичів та близьких померлих за нібито поховання на цвинтарі.".