Наживався на родичах померлих: у Харкові піймали шахрая

У Харкові викрили чоловіка, який брав гроші родичів та близьких померлих за нібито поховання на цвинтарі.

За даними Харківської обласної прокуратури, у 2022 році чоловік розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою «14 кладовище м. Харків», додавши фотознімки, геолокацію та власний номер телефону для подальшого зв’язку.

«Чоловік ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував «допомогу» за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб. Під час бесіди харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як «аванс» та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошей», – додали в прокуратурі.

За «такі послуги» шахрай просив від 500 до 1500 гривень. Після цього він зникав.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 ККУ).