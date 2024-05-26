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Удар по Харкову: батька знайшла в лікарні, мама й сестра не відповідають

Події 09:56   26.05.2024
Оксана Горун
Удар по Харкову: батька знайшла в лікарні, мама й сестра не відповідають

Начальник Слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів історії людей, які шукають своїх родичів, котрі не повернулися з “Епіцентру” після удару по Харкову двох КАБів із РФ.

Вона знайшла батька в лікарні, а про маму і молодшу сестру прийшла питати у поліції. Вся родина 20-річної дівчини сьогодні пішла за покупками туди, де прилетіли дві авіабомби. 12-річна сестра та мама вже не відповідають на дзвінки, додому вони не повернулися. Батько був разом з ними – зараз він в лікарні з контузією. До місця події ця дівчина повернулася пізно ввечері. Вона вже здала зразки ДНК. Ми будемо шукати її рідних, на жаль, серед загиблих”, – написав Болвінов.

Також до поліціянтів звернувся співробітник гіпермаркету “Епіцентр”, який шукає дружину.

” Вони разом працювали в гіпермаркеті, він продавець, а вона керівник відділу. О восьмій ранку прийшли на роботу. Він – дивом врятувався, під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру та не має жодних травм. А дружина в той момент якраз пішла до вбиральні й більше її не бачили. Для того, щоби зробити тест ДНК та знайти цю жінку серед обгорілих жертв, ми вже відібрали зразки у її матері”, — поділився начальник Слідчого управління.

У свій пост він додав фото 20-річної дівчини, яка шукає батька – також співробітника гіпермаркету. З роботи додому чоловік не прийшов.

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“Усі ці люди тримаються стійко, попри такі страшні події. На місці також психологи поліції, вони за необхідності надають допомогу родичам жертв. Зараз головне завдання – знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним. Наші спеціалісти працюють для цього цілодобово”, – наголосив поліціянт.

Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 09:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів історії людей, які шукають своїх родичів, котрі не повернулися з “Епіцентру” після удару по Харкову двох КАБів із РФ".