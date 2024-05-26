Live
  • Вс 26.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки

Происшествия 09:56   26.05.2024
Оксана Горун
Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки

Начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал истории людей, которые ищут своих родственников, не вернувшихся из «Эпицентра» после удара по Харькову двух КАБов из РФ.

«Она нашла отца в больнице, а о маме и младшей сестре пришла спрашивать у полиции. Вся семья 20-летней девушки сегодня пошла за покупками туда, куда прилетели две авиабомбы. 12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними – сейчас он в больнице с контузией. На место происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших», — написал Болвинов.

Также к полицейским обратился сотрудник гипермаркета «Эпицентр», который ищет жену.

«Они вместе работали в гипермаркете, он продавец, а она – руководитель отдела. В восемь утра пришли на работу. Он чудом спасся, при ударе находился ближе к выходу из торгового центра и не имеет никаких травм. А жена в тот момент как раз пошла в туалет, и больше ее не видели. Чтобы сделать тест ДНК и найти эту женщину среди обгоревших жертв, мы уже отобрали образцы у ее матери», — поделился начальник Следственного управления.

В свой пост он добавил фото 20-летней девушки, которая разыскивает отца — также сотрудника гипермаркета. С работы домой мужчина не пришел.

Читайте также: В Харькове 16 человек считаются пропавшими без вести — министр МВД Клименко

«Все эти люди держатся стойко, несмотря на столь страшные события. На месте также психологи полиции, они при необходимости оказывают помощь родственникам жертв. Сейчас главная задача – найти и опознать каждого, кто погиб после жестокой атаки. Вернуть их родным. Наши специалисты работают для этого круглосуточно», — подчеркнул полицейский.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си (видео)
Зеленский из Харькова обратился к Байдену и Си (видео)
26.05.2024, 10:13
Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки
Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки
26.05.2024, 09:56
Зеленский: РФ ударила по гипермаркету Харькова в субботу, посреди дня (видео)
Зеленский: РФ ударила по гипермаркету Харькова в субботу, посреди дня (видео)
25.05.2024, 17:36
Главные новости Харькова 26.05: погибшие в «Эпицентре», обращение Зеленского
Главные новости Харькова 26.05: погибшие в «Эпицентре», обращение Зеленского
26.05.2024, 10:30
В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото)
В центре Харькова устраняют последствия вчерашнего «прилета» (фото)
26.05.2024, 08:29
Не дождался папу домой, восьмилетний мальчик в Харькове сдает образцы ДНК
Не дождался папу домой, восьмилетний мальчик в Харькове сдает образцы ДНК
26.05.2024, 10:44

Новости по теме:

09:56
Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки
15:27
Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция
09:13
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)
13:00
Спала у окна: в каком состоянии раненая девочка из-за атаки БпЛА по Харькову
09:33
Били по гражданским из артиллерии калибра 152 мм: на Харьковщине погиб мужчина

Вы читали новость: «Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал истории людей, которые ищут своих родственников, не вернувшихся из «Эпицентра» после удара по Харькову двух КАБов из РФ".