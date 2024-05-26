Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки

Начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал истории людей, которые ищут своих родственников, не вернувшихся из «Эпицентра» после удара по Харькову двух КАБов из РФ.

«Она нашла отца в больнице, а о маме и младшей сестре пришла спрашивать у полиции. Вся семья 20-летней девушки сегодня пошла за покупками туда, куда прилетели две авиабомбы. 12-летняя сестра и мама уже не отвечают на звонки, домой они не вернулись. Отец был вместе с ними – сейчас он в больнице с контузией. На место происшествия эта девушка вернулась поздно вечером. Она уже сдала образцы ДНК. Мы будем искать ее родных, к сожалению, среди погибших», — написал Болвинов.

Также к полицейским обратился сотрудник гипермаркета «Эпицентр», который ищет жену.

«Они вместе работали в гипермаркете, он продавец, а она – руководитель отдела. В восемь утра пришли на работу. Он чудом спасся, при ударе находился ближе к выходу из торгового центра и не имеет никаких травм. А жена в тот момент как раз пошла в туалет, и больше ее не видели. Чтобы сделать тест ДНК и найти эту женщину среди обгоревших жертв, мы уже отобрали образцы у ее матери», — поделился начальник Следственного управления.

В свой пост он добавил фото 20-летней девушки, которая разыскивает отца — также сотрудника гипермаркета. С работы домой мужчина не пришел.

«Все эти люди держатся стойко, несмотря на столь страшные события. На месте также психологи полиции, они при необходимости оказывают помощь родственникам жертв. Сейчас главная задача – найти и опознать каждого, кто погиб после жестокой атаки. Вернуть их родным. Наши специалисты работают для этого круглосуточно», — подчеркнул полицейский.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.