В Харькове 16 человек считаются пропавшими без вести — министр МВД Клименко

Министр МВД Игорь Клименко утром 26 мая сообщил, что в результате удара по «Эпицентру» в Харькове погибли 12 человек, 43 ранены, 16 считаются пропавшими.

«На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У 10 граждан, уже обратившихся в полицию родственников, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается. Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на «102». Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации», — написал Клименко.

Он также сообщил, что пожар в гипермаркете ликвидировали в более 16 часов. Сейчас огонь, который охватил более 13 тысяч квадратных метров площади, полностью потушили.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.