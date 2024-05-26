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У Харкові 16 людей вважаються зниклими безвісти – міністр МВС Клименко

Події 09:43   26.05.2024
Оксана Горун
У Харкові 16 людей вважаються зниклими безвісти – міністр МВС Клименко

Міністр МВС Ігор Клименко вранці 26 травня повідомив, що в результаті удару по “Епіцентру” у Харкові загинули 12 людей, 43 поранені, 16 вважаються зниклими.

На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває. Усі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102. Родичів першої лінії закликаю здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації“, – написав Клименко.

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Він також повідомив, що пожежу в гіпермаркеті ліквідовували понад 16 годин. Наразі вогонь, який охопив понад 13 тисяч квадратних метрів площі, повністю загасили.

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Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр МВС Ігор Клименко вранці 26 травня повідомив, що в результаті удару по “Епіцентру” у Харкові загинули 12 людей, 43 поранені, 16 вважаються зниклими".