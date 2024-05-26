Чотири “прильоти” по Харкову та обстріли області – дані ХОВА й ГУНП

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформували про наслідки ударів по Харкову та регіону. Є загиблі, поранені та руйнування.

“Харків. Вчора ворог завдав удари по супермаркету керованими авіабомбами. Станом на 8:00 внаслідок терористичного акту рашистів в торговельному центрі загинуло 12 цивільних громадян. Ще 43 поранені, 10 – зникли безвісти (за даними прокуратури 10 із 12 тіл загиблих ще не впізнали – Ред.) Пошукові роботи на місці згарища тривають. Для удару по центру міста варвари використали ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу 25 постраждалих, у тому числі 14-літній хлопець. Поруч із місцем влучання продовжує роботу штаб слідчого управління. Рідні тих людей, які в момент обстрілу могли знаходитися в супермаркеті, можуть надати свої зразки ДНК”, – повідомив вранці 26 травня начальник ГУНП.

Начальник ХОВА перерахував усі чотири “прильоти” по Харкову, які сталися протягом 25 травня:

🔹 19:15 м. Харків, Шевченківський район. Постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить – 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту;

🔹 17:03 м. Харків, Шевченківський район. Обстріл ракетою “Гром Е-1”. Без постраждалих.

🔹 16:00 м. Харків. Внаслідок потрапляння двох КАБів у гіпермаркет загинули 12 людей. Постраждали 43. Виникла пожежа на площі 13 500 м кв. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торговельний центр, автобус та автомобіль.

🔹 16:04 м. Харків, Слобідський район. Влучання БПЛа у відкриту територію.

Крім ударів по Харкову, росіяни протягом доби тероризували область. Так, за даними Володимира Тимошка, п’ять цивільних та авто “швидкої допомоги” постраждали від удару ракетою Х-38 по селу Канцедалівка. Постраждала також мешканка Чугуєва, 1985 року народження – медичну допомогу їй надали на місці.

“Влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, отримала поранення одна особа”, – уточнив інформацію по Чугуєву Олег Синєгубов.

За його інформацією, чотири особи постраждали внаслідок двох обстрілів села Печеніги у Чугуївському районі. Троє – через обстріл о 19:18, ще один – від удару С-300 о 18:45. Пошкоджені приватні будинки.

У Куп’янську-Вузловому, за даними Тимошка, внаслідок обстрілів пошкоджені: будівля дитячого садка, лікарня, будівля Палацу культури, будівля Свято-Покровського храму, недільна школа при храмі, житлові будинки. Протягом дня по цьому населеному пункту стріляли з РСЗВ “Ураган”. У селі Березівка ​​обстрілом із РСЗВ “Смерч” пошкодили будинок. По Курилівці били з артилерії. На Приколотне скинули КАБи (пошкоджені будинки та складська будівля). У селі Юрченкове пошкоджений дитячий садок. Синєгубов доповнив: у селі Копанки внаслідок артобстрілу в полі пошкоджена техніка: трактор і кран. У цих випадках обійшлося без постраждалих.