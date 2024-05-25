Відео “прильоту” по гіпермаркету в Харкові: постраждалих уже 35
Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з камери зовнішнього спостереження торгового центру, на якому відображено момент “прильоту” по гіпермаркету на Салтівці.
Мер Харкова Ігор Терехов тим часом повідомив, що кількість постраждалих зросла до 35.
Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає, також є зниклі безвісти – 10 співробітників гіпермаркету не виходять на зв’язок, повідомив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: загиблі, КАБ, поранені, прилет, прокуратура, терехов, эпицентр;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 19:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з камери зовнішнього спостереження торгового центру, на якому відображено момент “прильоту” по гіпермаркету на Салтівці".