Відео “прильоту” по гіпермаркету в Харкові: постраждалих уже 35

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з камери зовнішнього спостереження торгового центру, на якому відображено момент “прильоту” по гіпермаркету на Салтівці.

Мер Харкова Ігор Терехов тим часом повідомив, що кількість постраждалих зросла до 35.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростає, також є зниклі безвісти – 10 співробітників гіпермаркету не виходять на зв’язок, повідомив мер Ігор Терехов.