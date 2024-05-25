32 поранених, 10 працівників супермаркету Харкова не виходять на зв’язок
Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів, що співробітників наразі розшукують рятувальники.
«Керівник супермаркету повідомив, що на момент удару там було близько 120 осіб. 10 працівників супермаркету Харкова не виходять на зв’язок. 32 людини зараз знаходяться в лікарні. Рятувальні роботи тривають, кількість жертв буде відомою після їхнього закінчення», – повідомив Терехов.
Люди вийшли з супермаркету, але частина їх просто не встигла. Терехов повідомив, що деякі відвідувачі з дітьми вибігли з приміщення перед ударом.
За годину після влучання по строймаркету було влучання по парку, але, на щастя, ракета не розірвалася.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, діти, КАБ, посетители, сотрудники, супермаркет, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів, що співробітників наразі розшукують рятувальники.".