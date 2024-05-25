32 раненых в больнице, 10 работников супермаркета Харькова не выходят на связь
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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что сотрудников сейчас разыскивают спасатели.
«Руководитель супермаркета сообщил, что на момент удара там было около 120 человек. 10 работников супермаркета Харькова не выходят на связь. 32 человека сейчас находятся в больнице. Спасательные работы продолжаются, количество жертв будет известно после их окончания», — сообщил Терехов.
Люди вышли из супермаркета, но часть из них просто не успела. Терехов сообщил, что некоторые посетители с детьми выбежали из помещения прямо перед ударом.
Через час после попадания по строймаркету был удар по парку, но, к счастью, ракета не разорвалась.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, Игорь Терехов, КАБ, посетители, сотрудники, супермаркет, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что сотрудников сейчас разыскивают спасатели.".