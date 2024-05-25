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32 раненых в больнице, 10 работников супермаркета Харькова не выходят на связь

Происшествия 18:45   25.05.2024
Оксана Якушко
32 раненых в больнице, 10 работников супермаркета Харькова не выходят на связь Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что сотрудников сейчас разыскивают спасатели.

«Руководитель супермаркета сообщил, что на момент удара там было около 120 человек. 10 работников супермаркета Харькова не выходят на связь. 32 человека сейчас находятся в больнице. Спасательные работы продолжаются, количество жертв будет известно после их окончания», — сообщил Терехов.

Люди вышли из супермаркета, но часть из них просто не успела. Терехов сообщил, что некоторые посетители с детьми выбежали из помещения прямо перед ударом.

Через час после попадания по строймаркету был удар по парку, но, к счастью, ракета не разорвалась.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что сотрудников сейчас разыскивают спасатели.".