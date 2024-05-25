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4 пропали без вести, 25 пострадавших: Терехов и Синегубов об ударе по Харькову

Происшествия 18:18   25.05.2024
Оксана Горун
4 пропали без вести, 25 пострадавших: Терехов и Синегубов об ударе по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил последние данные о количестве жертв и пострадавших от удара россиян по гипермаркету в выходной день.

«Последние сведения относительно пострадавших от удара по строительному гипермаркету. Двое погибших, четверо пропавших без вести, 24 раненых», — написал мэр в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 25 пострадавших. По его словам, двое погибших мужчин – работники гипермаркета.

“Там действительно с частью персонала, работавшего в этом торговом центре, нет связи. Они сейчас считаются без вести пропавшими. По нашей информации часть посетителей еще могла в момент удара находиться в этом помещении”, — сказал Синегубов.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил последние данные о количестве жертв и пострадавших от удара россиян по гипермаркету в выходной день".