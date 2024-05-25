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Удар по гипермаркету в Харькове — 24 пострадавших, погибших двое (фото, видео)

Происшествия 17:32   25.05.2024
Елена Нагорная
Удар по гипермаркету в Харькове — 24 пострадавших, погибших двое (фото, видео) Фото: Олег Синегубов

Два человека погибли и еще 24 пострадали в результате удара двумя корректируемыми авиабомбами по строительному гипермаркету в Харькове коло 16 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Внутри могли находиться несколько сотен человек. Профильные службы на месте. Всем пострадавшим оказывается помощь. Информация обновляется. Ни одного военного объекта рядом!» — пишет Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Примерно 200 человек находилось в помещениях гипермаркета, сообщил журналистам мэр Игорь Терехов со ссылкой на данные его руководства.

«Сейчас работают сотрудники ГСЧС, Национальной полиции. Предварительно мы общались с руководителем этого супермаркета. Около 15 человек, которые работали, не выходят на связь… Это ужасная, драматическая ситуация. Это объект гражданский, как вы все видите, никаких военных здесь не было. Суббота, выходные дни, люди приехали покупать вещи. Это террор, настоящий террор против Украины», — сказал Терехов.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и еще 24 пострадали в результате удара двумя корректируемыми авиабомбами по строительному гипермаркету в Харькове коло 16 часов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".